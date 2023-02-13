«Работала официанткой, танцевала брейк»: Новосибирские хирурги вылечили девушку с «костяной ногой»

Врачи назвали случай Анны уникальным. Фото: Предоставлено Анной Перминовой // Юлия ПЫХАЛОВА

Сибирячка Анна Перминова с детства страдала ювенильным ревматоидным артритом – нога не сгибалась в колене и не двигалась. К 12 годам левая нога стала короче правой на 2 см и перестала сгибаться. Врачи Кузбасса вытягивали ногу на аппарате Илизарова два раза в год, но это не помогало.

- С 3 лет у меня болело колено, до 7 лет врачи не могли понять диагноз. Затем сделали несколько операций, поставили аппарат Илизарова, накладывали гипс – как оказалось, что это была ошибка. Следующая операция в 9 лет прошла неудачно, я не выдержала наркоз. С тех пор нога не сгибалась, так как колено было мертво, – рассказала КП-Новосибирск Анна Перминова.

Сибирячке предложили тросточку, она наотрез отказалась. Стала заниматься спортом, несмотря на недуг: танцевать нижний брейк, ездить на велосипеде, кататься на роликовых и фигурных коньках – чем только не занималась.

- Я всегда была на ногах – работала официантом и продавцом-агрономом, уставала – но старалась не замечать неудобств. В 20 лет вышла замуж, затем родила ребенка, затем второго. К 26 годам я понимала, что нельзя так дальше жить – мне грозили проблемы с тазобедренным суставом, искривление позвоночника. Я получила квоту и попала на операцию в НИИТО, – говорит Анна Перминова.

Обследование показало, что коленный сустав буквально сросся с костями. Девушка провела на операционном столе два часа, а к вечеру уже смогла сделать «березку» на койке и вернулась в палату на реабилитацию.

- Нога пациентки имела сгиб в 49 градусов при поступлении, пациентка страдала от последствий заболевания в течение 14 лет. При такой деформации нельзя нормально сесть, встать или двигаться. Наши хирурги провели операцию, после которой удалось восстановить ногу, – сообщил заведующий травматолого-ортопедическим отделением №3 Владислав Баитов.

Девушка жила активной жизнью, несмотря на неподвижную ногу. Фото: Предоставлено Анной Перминовой

Врачи удивились: мышцы и связки на искривленной ноге не ослабли за все годы, и девушка сразу смогла встать на ноги. Однако пришлось заново учиться ходить по лестнице – раньше колено не сгибалось. Теперь молодая мама загорелась новым спортом:

- С детства я привыкла и всем говорила: «Не надо меня жалеть». Даже в дворовом футболе рекорд поставила – 229 набивала мяч на одной ноге. Теперь смогу пойти на бокс и наконец-то покататься на горных лыжах, - рассказала КП-Новосибирск Анна Перминова. – Спасибо врачам, что спасли мою ногу.

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