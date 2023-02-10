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НовостиОбщество10 февраля 2023 10:12

Все окутано дымкой: новосибирцы жалуются на сильный смог и запах гари

Жители Новосибирска жалуются на сильный смог и запах гари
Анастасия ХРОМЫХ
Новосибирск из-за смога превратился в город-призрак. Фото: предоставлены читательницей

Новосибирск из-за смога превратился в город-призрак. Фото: предоставлены читательницей

В Новосибирске 10 февраля действует режим «черного неба». Местные жители жалуются на сильный смог и запах гари, из-за которого на улице нечем дышать.

В редакцию КП-Новосибирск обратилась жительница левого берега. Она прислала снимки, на которых столица Сибири выглядит как город-призрак.

− Сегодня ночью на левом берегу был сильный смог и очень пахло гарью, − пожаловалась сибирячка.

Картина достаточно жуткая. Фото: предоставлено читательницей

Картина достаточно жуткая. Фото: предоставлено читательницей

Напомним, режим неблагоприятных метеоусловий действует в Новосибирске с 9 по 12 февраля.

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