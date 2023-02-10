В ДТП с двумя грузовиками и маршруткой под Новосибирском пострадал 12-летний мальчик

В Искитимском районе столкнулись два грузовика и маршрутка. Фото: Госавтоинспекция по НСО

В пятницу, 10 февраля, в Искитимском районе столкнулись два грузовика и маршрутка. В аварии пострадало три человека, сообщили в Госавтоинспекции по региону.

ДТП произошло в 14:30 на 63 километре федеральной автодороги Р-256. Водитель на машине DAF с полуприцепом не выдержал безопасную дистанцию и врезался в маршрутку №551 (Газель), которая ехала впереди. В салоне находились восемь человек.

После этого Газель столкнулась со встречным грузовиком MAN.

− После столкновения у ДАФ происходит опрокидывание прицепа и контейнер задевает встречный автомобиль МАН, − рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадали три человека. Водитель маршрутки получил сотрясение мозга и ранение правой руки. Два пассажира − мужчина и 12-летний мальчик, отделались ушибами.

На месте организовано реверсивное движение.

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