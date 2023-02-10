«Буду молиться, чтоб Лёша был жив»: почтальон пропал после взрыва на Линейной, 39 в Новосибирске

В Новосибирске ищут почтальона Алексея Кондратьева, пропавшего после взрыва в пятиэтажке. Фото: предоставлено героиней публикации.

В Новосибирске без вести пропал работник Почты России Алексей Кондратьев. О том, что мужчина проживал в доме на Линейной, 39, КП-Новосибирск рассказала его коллега.

– Мне сказали, что в списках не значится. Я дала фотографии, чтобы опознали по больницам. Он не просто сотрудник, он наш друг. Все люди его ценят. За 17 лет никаких проблем не было, – сообщила сотрудница почты.

Она пришла к дому Алексея после трагедии, чтобы выяснить, жив ли напарник. Спрашивала сотрудников полиции, Следственного комитета, но никто о нем не слышал.

– Я его на работе и вчера, и сегодня жду. Сердце болит вторые сутки, – со слезами в голосе произносит коллега Алексея.

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