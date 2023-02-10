В Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП с тремя иномарками

На территории Ленинского района Новосибирска произошло массовое ДТП. Фото: Госавтоинспекция НСО

Утром в пятницу, 10 февраля, на территории Ленинского района Новосибирска произошло массовое ДТП. Столкнулись иномарки «Субару», «Хонда» и «Тойота», рассказали в Госавтоинспекции по региону.

Водитель на Subaru Levorg без номеров двигался по улице Хилокской. Напротив дома №19/3 он столкнулся с Honda CR-V, которая ехала во встречном направлении.

После этого «Хонда» влетела в «Тойоту».

− В результате ДТП пострадала водитель автомобиля Honda CR-V − женщина 1987 года рождения, с различными травмами доставлена в лечебное учреждение, − сообщили в Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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