Новосибирск приобретёт в лизинг около 50 машин для уборки дорог

В Новосибирске в 2023 году приобретут в лизинг несколько десятков снегоуборочных машин.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В 2023 году мэрия Новосибирска закупит по договорам лизинга около 50 единиц новой уборочной техники. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на первого вице-мэра Новосибирска Бориса Буреева.
Вице-мэр отмечает, что сейчас закупку согласовывают между департаментами транспорта и финансов. Известно, что средства на спецтехнику выделят не только из городского бюджета.
Ранее в мэрии предполагали закупать ежегодно по 25 – 30 единиц в год на протяжении 3 лет.
Напомним, по решению суда мэрия обязана закупить 670 новых снегоуборочных машин для нормативной очистки улиц города.
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