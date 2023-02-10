Новосибирск приобретёт в лизинг около 50 машин для уборки дорог

В Новосибирске в 2023 году приобретут в лизинг несколько десятков снегоуборочных машин. Фото: Иван МАКЕЕВ

В 2023 году мэрия Новосибирска закупит по договорам лизинга около 50 единиц новой уборочной техники. Об этом сообщает Infopro54 со ссылкой на первого вице-мэра Новосибирска Бориса Буреева.

Вице-мэр отмечает, что сейчас закупку согласовывают между департаментами транспорта и финансов. Известно, что средства на спецтехнику выделят не только из городского бюджета.

Ранее в мэрии предполагали закупать ежегодно по 25 – 30 единиц в год на протяжении 3 лет.

Напомним, по решению суда мэрия обязана закупить 670 новых снегоуборочных машин для нормативной очистки улиц города.

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