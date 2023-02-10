«Нужно больше 100 тысяч!»: Жительница Новосибирска просит помочь с перевозкой тела брата, умершего в Хабаровском крае

Жительница Новосибирска просит помочь с перевозкой тела брата, умершего в Хабаровском крае. Фото: предоставлено Анастасией.

У жительницы Новосибирской области Анастасии в семье случилось горе – умер 27-летний брат. Скончался парень в Хабаровском крае. Чтобы похоронить его на малой родине, нужно оплатить транспортировку тела. Сумма для семьи неподъемная.

– Мой брат в сентябре уехал из села Яркуль Купинского района Новосибирской области в Хабаровский край на заработки. Там работал, ему выделили квартиру, в воскресенье, 5 февраля, его нашли в этой квартире мертвым. Чтобы транспортировать тело с Хабаровского края в Новосибирск нужно собрать около 200 тысяч. Нам за несколько дней помогли неравнодушные люди, перевели 75 300. Осталось собрать еще около 125 тысяч рублей, – рассказала КП-Новосибирск Анастасия.

Анастасия уточнила, что, по предварительной версии, брат покончил с собой. По какой причине молодой человек решился на этот шаг, точно не ясно. Девушка говорит, что парень страдал от одиночества и не чувствовал себя нужным.

– Не мог найти себя в этой жизни, – уточнила сибирячка.

Если вы готовы помочь семье, оказавшийся в сложной ситуации, свяжитесь с Анастасией по номеру – 89138903365

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