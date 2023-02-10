Семьи погибших при взрыве в пятиэтажке на Линейной, 39 получат по миллиону рублей

В Новосибирске семьям погибших при взрыве на Линейной выплатят по миллиону рублей.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Миллион рублей компенсации получит каждая семья погибших при взрыве и пожаре в пятиэтажке на Линейной, 39. Об этом сообщил 10 февраля губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
– Семьям, где есть погибшие, будет оказана помощь, связанная с погребением, и выплачен на каждую семью один миллион рублей, – уточнил Андрей Травников.
Жильцы каждой квартиры на Линейной, 39 получат по 100 тысяч рублей. У семей пострадавших от взрыва выплаты больше – от 200 до 400 тысяч рублей на одного человека.
Кроме того, новосибирцам возместят ущерб от утраты ценного имущества. На эти цели каждому пострадавшему полагается от 50 до 100 тысяч рублей.
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