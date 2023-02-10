«Партия на 100 млн рублей»: в Новосибирске поймали группу межрегиональных наркодилеров

В Новосибирске поймали группу межрегиональных наркодилеров, планировавших сбыть партию на 100 млн рублей. Фото: ГУ МВД НСО.

В Новосибирске сотрудники ГУ МВД по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из НСО задержали группу наркодилеров. Преступники планировали сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД со ссылкой на Ирину Волк, официального представителя МВД России.

Известно, что в Новосибирск наркоторговца приехали из Московской области. Они намеревались сбыть в регионе наркотики. Их поймали, когда они выгружали запрещенные вещества из машины. В их авто на заднем сидении полицейские нашли примерно 10 кг наркотиков.

Также обыски прошли в квартире, которую арендовали наркоторговцы. Там обнаружили еще 20 кг наркотиков, а также предметы, необходимые для их фасовки. Злоумышленники хотели фасовать крупные партии на мелкие и сбывать через закладки.

– По оценкам экспертов, объем данной партии составляет 60 тысяч разовых доз, а примерная стоимость по ценам черного рынка превышает 100 миллионов рублей, – уточнили в МВД.

На наркодилеров возбудили уголовное дело. Их уже отправили в СИЗО.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber