«Партия на 100 млн рублей»: в Новосибирске поймали группу межрегиональных наркодилеров

В Новосибирске поймали группу межрегиональных наркодилеров, планировавших сбыть партию на 100 млн рублей. Фото: ГУ МВД НСО.
В Новосибирске сотрудники ГУ МВД по контролю за оборотом наркотиков совместно с коллегами из НСО задержали группу наркодилеров. Преступники планировали сбыть крупную партию наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД со ссылкой на Ирину Волк, официального представителя МВД России.
Известно, что в Новосибирск наркоторговца приехали из Московской области. Они намеревались сбыть в регионе наркотики. Их поймали, когда они выгружали запрещенные вещества из машины. В их авто на заднем сидении полицейские нашли примерно 10 кг наркотиков.
Также обыски прошли в квартире, которую арендовали наркоторговцы. Там обнаружили еще 20 кг наркотиков, а также предметы, необходимые для их фасовки. Злоумышленники хотели фасовать крупные партии на мелкие и сбывать через закладки.
– По оценкам экспертов, объем данной партии составляет 60 тысяч разовых доз, а примерная стоимость по ценам черного рынка превышает 100 миллионов рублей, – уточнили в МВД.
На наркодилеров возбудили уголовное дело. Их уже отправили в СИЗО.
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