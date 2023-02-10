«Воняет гарью»: в Новосибирске объявили режим неблагоприятных метеоусловий

В Новосибирске режим неблагоприятных метеоусловий продлится до 12 февраля. Фото: предоставлено читателями.

Жители Новосибирска жалуются на неприятный запах в воздухе. Они утверждают, что на улице нечем дышать.

– Воняет гарью. Ночью и утром был то ли смог, то ли сильный туман! – рассказали читатели КП-Новосибирск.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра 9 февраля объявили в городе режим неблагоприятных метеоусловий 1-й степени опасности. Продлится он до 12 февраля.

– Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей в атмосферном воздухе. Общий уровень загрязнения атмосферы ожидается повышенный, – предупредили специалисты.

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