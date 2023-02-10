В Новосибирске на остановке загорелся пассажирский автобус. Фото: стоп-кадр.

В пятницу, 10 февраля, на остановке на улице Выборной в Новосибирске загорелся пассажирский автобус. Очевидцы сняли ЧП на видео.

– Возле ТЭЦ-5, на остановке, горит пассажирский автобус. Пожарные тушат. Люди боятся проезжать мимо, – рассказали очевидцы КП-Новосибирск.

Сотрудники МЧС работают на месте ЧП. Информация о причинах случившегося уточняется.

Как рассказал КП-Новосибирск очевидец, в сторону полыхающего автобуса мчалась скорая помощь. Пока неизвестно, есть ли в результате ЧП пострадавшие.

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