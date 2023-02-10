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НовостиОбщество10 февраля 2023 6:10

В новосибирском баре мертвецки пьяный мужчина пришел в чувство при виде гэбээровцев

Увидев перед собой бойцов ГБР Агентства Безопасности ГВАРДИЯ, изрядно пьяный молодой человек моментально протрезвел
Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Фото: Агенство Безопасности ГВАРДИЯ

Курьезный случай произошел позавчера в Железнодорожном районе Новосибирска. В 17.28 из бара на улице Ленина в дежурную часть ГВАРДИИ поступил сигнал тревоги. Прибывшим на вызов бойцам ГБР-75 администратор рассказал, что гость заведения, перебрав спиртного, уснул за столиком, и попросил выпроводить его. Но и попытки «гвардейцев» привести гуляку в чувство не увенчались успехом. Было решено вызвать ему скорую помощь.

Во время доклада о ситуации оперативному дежурному спящий неожиданно открыл глаза. Увидев перед собой двух здоровых крепких парней в черной одежде, бронежилетах и шлемах, молодой человек очень сильно испугался, вскочил на ноги и бросился бежать.

«Гвардейцы» даже не попытались остановить или догнать его. Счет был оплачен, а по стремительному бегу без оглядки они поняли, что угрозы замерзнуть и погибнуть для парня уже не существует. Причина именно такой реакции на бойцов ГБР осталась неизвестной.