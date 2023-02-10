В Новосибирске жильцам разрушенной пятиэтажки на Линейной, 39 начали выдавать вещи из квартир

В Новосибирске пострадавшим жильцам дома, разрушенного после взрыва, начали выдавать ценные вещи. Фото: Анна ПАШАГИНА

В пятницу, 10 февраля, в Новосибирске спасатели начали вытаскивать вещи из квартир взорвавшейся пятиэтажки на Линейной, 39. Имущество и документы отдают владельцам уцелевших квартир, но в дом пока никого не пускают.

О выдаче вещей пострадавшим сообщили на пункте сбора в школе № 85. Жильцы подходят к специалистам МЧС и забирают телевизоры, сумки и чемоданы.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что дом не будут восстанавливать после взрыва.

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