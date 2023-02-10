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НовостиПроисшествия10 февраля 2023 5:12

В государственную казну перечислят полмиллиона рублей взятки новосибирского дорожного эксперта

В федеральный бюджет направят сумму, полученную коррупционером за закрытые на плохой асфальт глаза
София БЕРЕЗОВСКАЯ
Сумму взятки дорожного эксперта получит федеральный бюджет.

Сумму взятки дорожного эксперта получит федеральный бюджет.

Фото: Анастасия Осипова

Транспортная прокуратура добилась взыскания в доход государства суммы взятки в 489 тысяч рублей, которую получил новосибирский дорожный эксперт. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.

В Карасукском районе один из экспертов Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) получил взятку от стройфирмы и подправил официальный документ. Он «улучшил» качество асфальтобетона, но только на бумаге.

Суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с эксперта суммы взятки в доход государства. Решение еще не вступило в законную силу.

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