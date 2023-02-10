В государственную казну перечислят полмиллиона рублей взятки новосибирского дорожного эксперта

Сумму взятки дорожного эксперта получит федеральный бюджет.
Фото: Анастасия Осипова
Транспортная прокуратура добилась взыскания в доход государства суммы взятки в 489 тысяч рублей, которую получил новосибирский дорожный эксперт. Об этом сообщила старший помощник Западно-Сибирского транспортного прокурора по взаимодействию со СМИ Евгения Чиханчина.
В Карасукском районе один из экспертов Территориального управления автомобильных дорог (ТУАД) получил взятку от стройфирмы и подправил официальный документ. Он «улучшил» качество асфальтобетона, но только на бумаге.
Суд удовлетворил иск прокурора о взыскании с эксперта суммы взятки в доход государства. Решение еще не вступило в законную силу.
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