Боятся пробок? Всего 7% новосибирцев ездят работать на другой берег: исследование Tele2

Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Tele2 с помощью технологий big data проанализировала поездки клиентов в Новосибирске в будни и выяснила, что 93% абонентов работают на том же берегу, где живут, и только 7% - ездят на другой берег. Это соотношение меняется в зависимости от места жительства новосибирцев. 12% абонентов Tele2, живущих на левом берегу, ездят работать на правый. А среди клиентов оператора с правого берега всего 4% утром по будням едут на левый.

Кроме того, отличия наблюдаются среди мужчин и женщин. Так, мужчин, которые ездят на работу с левого берега на правый, на 35% больше, чем тех, кто пересекает Обь в обратном направлении. Эта тенденция еще более выражена у женщин. Представительниц прекрасного пола, которые ездят работать с левого берега на правый, на 55% больше, чем женщин, которые с той же целью ездят с правого берега на левый.

Различия заметны и в статистике поездок новосибирцев разных возрастов. Среди горожан 20-35 лет на 48% больше тех, кто ездит на работу с левого берега на правый, чем тех, кто живет на правом и работает на левом. В возрастной группе 35-45 лет тенденция та же, но ездящих на правый берег больше на 32%. В категории 45-55 лет тоже больше тех, кто ездит работать на правобережье, но уже на 34%.

Основа исследования - обезличенные геоданные клиентов Tele2 в возрасте от 20 до 55 лет, живущих в Новосибирске не менее трех месяцев. Период исследования - октябрь 2022 года. Рабочей локацией клиента Tele2 считается место, где абонент провел не меньше 25% времени с 09:00 до 18:00 в будние дни на протяжении месяца.

Максим Соловьев, коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2:

- Исследования на основе обезличенных геоданных помогают проанализировать объем и структуру транспортных потоков. Внутри компании мы успешно применяем большие данные, например, для развития фирменной розницы и при планировании строительства сети. Полученную информацию также можно использовать для улучшения работы общественного транспорта, строительства дорог, организации движения, анализа пешеходного трафика для открытия магазинов и так далее.