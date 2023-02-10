Новый терминал аэропорта Толмачево обеспечили высокоско-ростным мобильным интернетом

Фото: Компания «МТС»

Высокоскоростная передача данных доступна внутри терминалов Толмачево, включая зоны регистрации, ожидания, выдачи багажа. Проведенные работы позволили увеличить скорости и расширить емкость сети на территории взлетно-посадочной полосы и привокзальной площади, где ожидается кратное увеличение гостей не только из близлежащих городов Сибири, но и других российских регионов, а также зарубежья. Абоненты МТС смогут с комфортом пользоваться мобильными приложениями, поисковыми системами и социальными сетями, а во время ожидания рейсов оперативно решать рабочие вопросы или воспользоваться развлекательными сервисами.

Фото: Компания «МТС»

- Мы рады принять участие в «оцифровке» такого масштабного и стратегически важного проекта. Новый терминал соответствует столичному статусу Новосибирска и отвечает международному уровню, в том числе в части оснащения цифровой инфраструктурой. Запуск indoor-покрытия МТС создает максимально комфортные условия как для работников аэропорта, так и для пассажиров, а высокоскоростной мобильный интернет послужит базой для внедрения «облака», интернета вещей, использования BigData и других технологий для цифровизации аэропорта и развития бизнеса, – сказал технический директор МТС в Новосибирской области Андрей Арендаренко.

- Открытие нового терминала международного аэропорта Толмачево – одно из самых значимых и ожидаемых событий в регионе. И мы рады, что совместно с телеком-операторами создаем прочный фундамент для развития цифровой инфраструктуры крупного транзитного авиаузла России. Благодаря современным технологиям связи новосибирцы и гости региона могут беспрепятственно пользоваться всеми современными цифровыми услугами на всей территории крупнейшего за Уралом аэропорта, – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.