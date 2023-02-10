В Новосибирске возобновили движение автомобилей по улице Ленина

В Новосибирске открыт проезд по улице Ленина, которая два месяца была пешеходной. Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В пятницу, 10 февраля, в Новосибирске открыли автомобильный проезд по улице Ленина. Напомним, ее перекрывали для оформления прогулочной зоны на новогодних праздниках.

Сейчас световой потолок сняли, демонтировали столбы опоры и золотые ворота, убрали ограждения. Дорога вновь открыта для проезда.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что улицу Ленина планируют вновь закрыть для автомобилей на День города. Также в честь 130-летия Новосибирска по Оби может проплыть огромный торт.

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