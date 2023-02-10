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НовостиОбщество10 февраля 2023 3:20

ВТБ предупреждает о фейковом приложении в AppStore

Специалисты банка зафиксировали новую активность мошенников, которые зарегистрировали в AppStore клон приложения ВТБ Онлайн, а затем начали обзванивать пользователей от имени банка с предложением установить приложение
Изображение от Freepik

Изображение от Freepik

Банк предупреждает: подобные ресурсы являются фишинговыми и несут угрозу финансовой безопасности.

- Мы ежедневно мониторим магазины приложений на предмет появления там фейковых ресурсов, маскирующихся под ВТБ Онлайн. Сегодня наши специалисты зафиксировали регистрацию фишингового клона «В Банк: Доступ Онлайн», который создан мошенниками для получения данных о клиентах с последующим выводом средств. Новизна состоит в том, что злоумышленники действуют проактивно и сразу после регистрации приложения стали обзванивать пользователей от имени ВТБ с предложением скачать приложение. В данном вопросе ключевое значение имеет скорость - чем быстрее Apple удалит этот вредоносный ресурс, тем меньше клиентов станут потенциальными жертвами злоумышленников. Соответствующий запрос в Apple был отправлен с нашей стороны незамедлительно, - комментирует старший вице-президент, директор департамента цифрового бизнеса ВТБ Никита Чугунов.

ВТБ фиксирует, что после спада активности мошенников в начале года, в феврале число ежедневных звонков растет примерно на 20%.Чтобы сохранить свои средства в безопасности, специалисты банка рекомендуют устанавливать только те приложения, ссылки на которые указаны на сайте ВТБ: online.vtb.ru/app. Их подлинность могут также подтвердить операторы в контакт-центре по номеру 1000.