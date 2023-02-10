Спасатели завершили разбор завалов после взрыва на Линейной, 39

В Новосибирске спасатели завершили разбор завалов на Линейной, 39. Фото: Анна ПАШАГИНА

Утром в пятницу, 10 февраля, специалисты МЧС завершили разбор завалов после взрыва и пожара в пятиэтажке на Линейной, 39. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Новосибирской области.

Напомним, ради безопасности спасателей пришлось обрушить сначала повисший над пропастью пятый этаж, а затем еще одну часть дома.

Всего к устранению последствий трагедии было привлечено 358 человек и 68 единиц техники.

Ранее губернатор Андрей Травников сообщал, что разорванный на две части дом восстанавливать нецелесообразно. Жильцов переселят в аварийный фонд.

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