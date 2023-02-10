«Сказала, что пахнет газом, и больше не вышла на связь»: в Новосибирске нашли под завалами тело 22-летней пропавшей после взрыва на Линейной

В Новосибирске под завалами нашли тело пропавшей 22-летней Анны Нечуятовой. Фото: Вячеслав АШУРКОВ / соцсети.

В Новосибирске погибла пропавшая после взрыва 22-летняя жительница пятиэтажки на Линейной, 39 Анна Нечуятова. Об этом КП-Новосибирск рассказала ее подруга, которая искала ее с 9 февраля. О теле дочери, найденном под завалами, сообщила мать Анны.

– Она дома была в момент взрыва. Сказала, что пахнет газом, и после этого не выходила на связь. Мама её писала вчера вечером, что её ищут там, больше она нигде не могла быть, – рассказала КП-Новосибирск подруга пропавшей.

Также девушка уточнила, что парень Анны ушел на работу за 10 минут до взрыва. Она писала ему о том, что пахнет газом, за мгновения до трагедии.

Напомним, на данный момент официально сообщается о 12 погибших. Известно, что ночью спасатели продолжали доставать из-под завалов части тел жертв взрыва.

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