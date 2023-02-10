Пробки в 7 баллов сковали Новосибирск морозным утром 10 февраля. Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром пятницы, 10 февраля, Новосибирск сковали семибалльные пробки. Большинство улиц на карте подсвечены красным, сообщает «2ГИС».

Заторы сегодня на площади Труда, улице Широкой, проезде Энергетиков. Не проехать по Ватутина, Котовского и Станиславского. Затруднено движение по Титова и Троллейной. Заторы на улицах Блюхера, Новогодней и на Октябрьском мосту.

На правом берегу не проехать по Большевистской, Никитина, Кирова и Бориса Богаткова. Движение по Красному проспекту тоже затруднено.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер