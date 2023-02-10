Губернатор Новосибирской области выступил перед президентом России с предложением о развитии наукоградов

Глава Новосибирской области Травников выступил перед президентом с идеей развития наукоградов. Фото: правительство НСО.

В ходе видеоконференции в День российской науки президент России Владимир Путин сообщил о развитии научного и технологического развития страны по стратегии, принятой почти 7 лет назад. Новосибирский губернатор Андрей Травников, в свою очередь, попросил придать общегосударственную значимость наукоградам и академгородкам.

Губернатор отметил, что чаще всего инициатива исходит из городов и регионов. Он сообщил, что важно проявлять внимание к таким программам «сверху», с федерального уровня.

Ученый Григорий Трубников поддержал главу Новосибирской области, уточнив, что для качественной работы ученых нужно ставить амбициозные задачи, необходимо хорошее оборудование и комфортные условия.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что Владимир Путин выразил соболезнования в связи со взрывом газа на Линейной, 39 в Новосибирске. Пятница, 10 февраля, объявлена в регионе днем траура.

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