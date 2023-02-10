Число пострадавших при взрыве в пятиэтажке на Линейной,39 в Новосибирске выросло до 21. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

Выросло число пострадавших в результате взрыва на Линейной, 39 в Новосибирске. ЧП в пятиэтажке произошло утром, 9 февраля.

– Двадцать один человек пострадал в результате обрушения подъезда дома на Линейной, 39, – говорится в сообщении Минздрава НСО.

Из них, по официальным данным, 12 погибли.

– Утром 10 февраля нашли тела ещё двух женщин, – уточнили в ведомстве.

Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается

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