Число пострадавших при взрыве в пятиэтажке на Линейной,39 в Новосибирске выросло до 21.
Фото: Вячеслав АШУРКОВ
Выросло число пострадавших в результате взрыва на Линейной, 39 в Новосибирске. ЧП в пятиэтажке произошло утром, 9 февраля.
– Двадцать один человек пострадал в результате обрушения подъезда дома на Линейной, 39, – говорится в сообщении Минздрава НСО.
Из них, по официальным данным, 12 погибли.
– Утром 10 февраля нашли тела ещё двух женщин, – уточнили в ведомстве.
Поисково-спасательная операция на месте ЧП продолжается
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