Строительство метро в Новосибирске обсудила рабочая группа Заксобрания региона

Строительство метро обсудила рабочая группа Заксобрания Новосибирской области. Фото: Заксобрание НСО

Необходимые шаги для запуска нового этапа строительства метрополитена в Новосибирске обсудила рабочая группа Заксобрания региона. Создана она была по распоряжению председателя областного парламента Андрея Шимкива в декабре прошлого года. Руководит группой депутат по транспортной, промышленной и информационной политике Владимир Анисимов.

На своем очередном заседании члены рабочей группы заслушали сообщение первого заместителя мэра Новосибирска Олега Клемешова о завершении строительства станции метро Спортивная. В мае мэрия надеется получить заключение госэкспертизы на внесенные в проект изменения, тогда и будет понятен размер дополнительных средств для завершения работ.

Также группа обсудила тему продления Дзержинской линии метрополитена. Ее проект датируется 2012 годом. А значит – проектно-сметная документация устарела. Как рассказал заместитель директора «МЕТРО МиР» Павел Нефедов, специалисты побывали в санкт-петербургском проектно-изыскательском институте «Ленметрогипротранс», занимающихся комплексным проектированием метрополитенов. Предварительно, на переработку проекта потребуется порядка 450 миллионов рублей. А уйдет на это - более года. Еще один необходимый этап к Дзержинской линии - достройка левого перегонного тоннеля в 500 метров. По словам Павла Нефедова, сегодня уже готовится техзадание на выполнение проектных работ, 50 миллионов рублей, необходимых на их оплату в бюджете Новосибирска имеются.

– До апреля планируем получить предложения от Новосибирска, поскольку сегодня мэрия является ответственной за строительство метрополитена. В бюджете города на это 75 миллионов рублей, в бюджете области – пока средств не заложено. Сейчас вопрос – сколько надо средств на 2023 год, чтобы начать проектирование. Требуется получение проектно-сметной документации по этапам строительства, по станциям, выход на экспертизу, что даст право получить разрешение на дальнейшее строительство объектов. А поскольку бюджет трехлетний, цифры надо получить не только по текущему году, но и на перспективу 2024-2025 годов. Практически все члены рабочей группы считают необходимым сформировать программу развития метрополитена, - отметил Владимир Анисимов.

Депутат также отметил, что участники рабочей группы коснулись и вопроса полномочий по строительству метрополитена.

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