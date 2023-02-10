Ветеринары будут бесплатно лечить кота, которого достали из-под завалов в Новосибирске

В Новосибирске ветеринары будут бесплатно лечить кота, которого достали из-под завалов дома на улице Линейная.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Ветеринары будут бесплатно лечить кота, которого достали из-под завалов дома на улице Линейная, 39 в Новосибирске. Напомним, там утром 9 февраля обрушился целый подъезд после взрыва газа.
Спасатели разбирали завалы, когда в один момент услышали мяуканье из-под бетонных плит. Кота аккуратно вызволили из западни и передали жильцам соседнего дома.
— Сейчас кот находится в ветклинике, у него очень тяжелое состояние, сильно были обморожены лапы, — рассказали КП-Новосибирск люди, взявшие на себя заботу о котике.
Взяться за его лечение ветеринары обещали бесплатно. Тем временем, огромное количество неравнодушных людей обратились в нашу редакцию, интересуясь судьбой спасенного кота и предлагая свою помощь.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Услышали мяуканье»: спасатели вытащили кота из-под завалов разрушенной пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске
Спасатели вытащили кота из-под завалов разрушенной пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске (подробнее).
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер