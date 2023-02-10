Ветеринары будут бесплатно лечить кота, которого достали из-под завалов в Новосибирске

В Новосибирске ветеринары будут бесплатно лечить кота, которого достали из-под завалов дома на улице Линейная. Фото: Анна ПАШАГИНА

Ветеринары будут бесплатно лечить кота, которого достали из-под завалов дома на улице Линейная, 39 в Новосибирске. Напомним, там утром 9 февраля обрушился целый подъезд после взрыва газа.

Спасатели разбирали завалы, когда в один момент услышали мяуканье из-под бетонных плит. Кота аккуратно вызволили из западни и передали жильцам соседнего дома.

— Сейчас кот находится в ветклинике, у него очень тяжелое состояние, сильно были обморожены лапы, — рассказали КП-Новосибирск люди, взявшие на себя заботу о котике.

Взяться за его лечение ветеринары обещали бесплатно. Тем временем, огромное количество неравнодушных людей обратились в нашу редакцию, интересуясь судьбой спасенного кота и предлагая свою помощь.

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