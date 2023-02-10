28-летний парень вместе со своей девушкой пропал после взрыва дома на Линейной в Новосибирске

28-летний Алексей Тарасько пропал после взрыва газа на улице Линейной, 39. Фото: соцсети

28-летний Алексей Тарасько пропал после взрыва газа на улице Линейной, 39. В результате случившегося у дома обрушился целый подъезд. ЧП случилось утром 9 февраля.

— Алексей жил там вместе со своей девушкой — Марией Каныгиной. О ней сегодня писали, что она пропала. Но и про Алексея нет никаких вестей, — рассказала КП-Новосибирск знакомая пары.

Напомним, по последним данным, ЧП унесло жизнь 12 человек, еще 9 были доставлены в больницу, двое из них — в тяжелом состоянии.

Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Задержаны двое газовщиков.

В Новосибирской области 10 февраля объявлено днем траура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Коллеги ищут девушку, которая жила в разрушенной пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске

Девушка не вышла на работу (подробнее).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер