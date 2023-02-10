28-летний парень вместе со своей девушкой пропал после взрыва дома на Линейной в Новосибирске

28-летний Алексей Тарасько пропал после взрыва газа на улице Линейной, 39. Фото: соцсети
28-летний Алексей Тарасько пропал после взрыва газа на улице Линейной, 39. В результате случившегося у дома обрушился целый подъезд. ЧП случилось утром 9 февраля.
— Алексей жил там вместе со своей девушкой — Марией Каныгиной. О ней сегодня писали, что она пропала. Но и про Алексея нет никаких вестей, — рассказала КП-Новосибирск знакомая пары.
Напомним, по последним данным, ЧП унесло жизнь 12 человек, еще 9 были доставлены в больницу, двое из них — в тяжелом состоянии.
Следователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности. Задержаны двое газовщиков.
В Новосибирской области 10 февраля объявлено днем траура.
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