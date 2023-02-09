Жители соседних домов рассказали о взрыве в пятиэтажке на Линейной, 39. Фото: Анна ПАШАГИНА

Жители соседних домов рассказали о взрыве в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске. Напомним, что ЧП произошло около восьми утра 9 февраля. Причиной стал взрыв газа. Полностью уничтожен третий подъезд дома.

— Мы живем на первом этаже, как раз напротив здания, в котором произошла трагедия, — рассказал ЧС-ИНФО Елисей Тамбовцев. — Когда это случилось, мы с женой и ребенком еще спали. Окно оставалось на проветривании. От сильного хлопка оно распахнулось настежь. В комнату даже пепел залетел. Знаю, что у жильцов на верхних этажах повыбивало стекла. И трещины по нашему дому пошли, как пишут в домовом чате.

По словам мужчины, когда только все произошло, никто точно ничего не понял, а уже после пожар все осветил, стал виден рухнувший подъезд.

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