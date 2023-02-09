Число погибших в результате взрыва газа в новосибирской пятиэтажке выросло до 12

Число жертв выросло до 12 человек. Фото: Анна ПАШАГИНА

Число погибших в результате взрыва в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске выросло до 12 человек. Об этом сообщает телеграм-канал «112». Напомним, из-за рванувшего газа в доме обрушился целый подъезд.

В числе жертв — случайный прохожий, проходивший мимо дома на работу, и 2-летняя девочка, которая погибла под завалами вместе со своей мамой.

В больницу было доставлено 9 человек. Как сообщают медики, 2 из них находятся в тяжелом состоянии.

Соедователи возбудили уголовное дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Задержаны двое газовщиков: они ходили по квартирам, предлагая людям починить плиту.

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