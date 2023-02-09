Взрыв на Линейной, 39 в Новосибирске попал на камеру видеонаблюдения соседнего здания

За вспышкой сразу последовала волна взметнувшегося снега. Фото: кадр из видео

Вспышка от взрыва пятиэтажки на Линейной, 39 в Новосибирске попала на камеру одного из соседних зданий.

Между домом, где рванул газ и тем, где была установлена камера, есть еще одно здание. Однако оно не стало преградой. Сила взрыва была настолько большой, что взметнувшийся на месте ЧП снег долетел до дома №79/1 по Красному проспекту.

Камера запечатлела невероятно яркую вспышку света и следом в объектив прилетели снежные хлопья.

Момент взрыва также попал на камеру видеонаблюдения дома по улице Линейная, 27/2.

Напомним, что по последним данным при взрыве и последующем обрушении погибли 10 человек.

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