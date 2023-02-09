Владимир Путин выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Новосибирске

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Новосибирске.
Фото: Алёна ПЯТЕНОК
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Новосибирске: взрывом газа в жилом доме на улице Линейной, 39. В результате ЧП у пятиэтажки обрушился подъезд, погибли, по меньшей мере, 9 человек.
— Я и все, кто сейчас здесь находится, выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших. Если нужна помощь со стороны федеральных органов — прошу составить список того, что требуется, — отметил глава государства во время прямой трансляции при открытии нового терминала аэропорта «Толмачево».
В регионе 10 февраля объявлено днем траура.
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