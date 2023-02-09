Владимир Путин выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Новосибирске

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Новосибирске. Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Новосибирске: взрывом газа в жилом доме на улице Линейной, 39. В результате ЧП у пятиэтажки обрушился подъезд, погибли, по меньшей мере, 9 человек.

— Я и все, кто сейчас здесь находится, выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших. Если нужна помощь со стороны федеральных органов — прошу составить список того, что требуется, — отметил глава государства во время прямой трансляции при открытии нового терминала аэропорта «Толмачево».

В регионе 10 февраля объявлено днем траура.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер