Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в НовосибирскеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпецпроектыСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 февраля 2023 16:05

Владимир Путин выразил соболезнования в связи со взрывом газа в Новосибирске

В регионе 10 февраля будет объявлено днем траура
Галина СИМОНОВА
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Новосибирске.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Новосибирске.

Фото: Алёна ПЯТЕНОК

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с трагедией в Новосибирске: взрывом газа в жилом доме на улице Линейной, 39. В результате ЧП у пятиэтажки обрушился подъезд, погибли, по меньшей мере, 9 человек.

— Я и все, кто сейчас здесь находится, выражаем соболезнования семьям погибших и пострадавших. Если нужна помощь со стороны федеральных органов — прошу составить список того, что требуется, — отметил глава государства во время прямой трансляции при открытии нового терминала аэропорта «Толмачево».

В регионе 10 февраля объявлено днем траура.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер