В Новосибирске под завалами дома на Линейной,39 нашли тело 9 погибшего

Достали тело еще одного погибшего.
Фото: Никита МАНЬКО
В Новосибирске под завалами дома на Линейной, 39 достали тело 9 погибшего. Об этом сообщил корреспондент КП-Новосибирск с места событий.
- Спасатели добрались до подвала, завалы разгребались более часа, приходилось еще откачивать воду. Работы не прекращали, потому что сигнал подала поисковая собака, - сообщил с места событий корреспондент.
Спасатели продолжают работать на месте. По периметру дежурит полиция.
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