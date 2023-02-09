В Новосибирске под завалами дома на Линейной,39 нашли тело 9 погибшего

Достали тело еще одного погибшего. Фото: Никита МАНЬКО

В Новосибирске под завалами дома на Линейной, 39 достали тело 9 погибшего. Об этом сообщил корреспондент КП-Новосибирск с места событий.

- Спасатели добрались до подвала, завалы разгребались более часа, приходилось еще откачивать воду. Работы не прекращали, потому что сигнал подала поисковая собака, - сообщил с места событий корреспондент.

Спасатели продолжают работать на месте. По периметру дежурит полиция.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер