День траура объявлен в Новосибирской области 10 февраля после взрыва в пятиэтажке на Линейной, 39

10 февраля на территории области объявили день траура.
Фото: Алёна ПЯТЕНОК
В Новосибирской области 10 февраля объявили день траура из-за взрыва газа в пятиэтажке по Линейной, 39. Об этом в своем телеграм-канале рассказал губернатор Андрей Травников.
— Приношу самые искренние соболезнования тем, кто потерял родных и близких. Сил и стойкости. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим. Сейчас медики борются за жизнь и здоровье каждого, — выразил соболезнования губернатор. — Завтра, 10 февраля, на территории Новосибирской области объявляется день траура.
По словам Травникова, виновные в трагедии понесут заслуженное наказание за произошедшее.
Напомним, что в результате взрыва и обрушения пятиэтажки погибли 8 человек. По словам главы МЧС РФ, под завалами могут находит еще около 8 человек.
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