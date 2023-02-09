К дому на Линейной, 39 в Новосибирске, где обрушился подъезд, съехались полицейские

К дому на Линейной, 39, где после взрыва газа обрушился подъезд, съехались полицейские.
Фото: Никита МАНЬКО
В Новосибирске к дому на Линейной, 39, где после взрыва газа обрушился подъезд, съехались полицейские. Они будут охранять территорию, пока спасатели продолжают разбирать завалы.
— На место приехало около 30 машин, — сообщает с места событий корреспондент КП-Новосибирск. — Они будут охранять территорию от мародеров.
Взрыв в доме произошел рано утром: на месте продолжают работать спасатели, из-под завалов достают людей. В результате ЧП погибли, по меньшей мере, 8 человек. Еще несколько — пострадали.
Следователи задержали двух подозреваемых в случившемся. Это лже-газовщики, которые ходили по квартирам и предлагали людям починить плиту. Против них возбудили уголовное дело.
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