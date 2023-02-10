Суровые морозы: в Новосибирске похолодает до -31 градуса

В Новосибирске ночью похолодает до -31.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирске ночью на 10 февраля похолодает до -21…-23 градусов, в пригороде температура опустится до -25…-27, местами до -31. Днем будет -17…-19. Такую погоду обещают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
— Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами изморозь. На дорогах местами гололедица. Будет слабый ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, — рассказали синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
По Новосибирской области ночью будет -28…-33 градуса, местами до -22…-27. Днем ожидается -17…-22, местами -11…-16. преимущественно без осадков, по западу местами небольшой снег. Местами туманы, изморозь. На дорогах местами гололедица.
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