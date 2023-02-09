«Все тряслось, казалось, мы сейчас умрем»: семья новосибирцев рассказала, как спаслась при взрыве в пятиэтажке на Линейной,39

Семья новосибирцев рассказала, как выбиралась из взорвавшейся пятиэтажки на Линейной,39. Фото: Анна ПАШАГИНА

Жильцы 1-го подъезда дома 39 на улице Линейной, где утром 9 февраля прогремел взрыв, рассказали, как выбирались из разрушенного дома. По их словам, никто сперва не понял, что происходит.

– Рано утром, когда все случилось, мы были дома и спали. Проснулись от взрыва. Было непонятно, что произошло. Ощущение было, что мы куда-то падаем. Все тряслось. Казалось, что дом сложится, – рассказали КП-Новосибирск 2 сестры и их брат-подросток, живущие в 1-м подъезде пятиэтажки. – Первые 2 секунды казалось, что мы сейчас умрем, – добавили они.

По словам новосибирцев, в спешке они накинули на себя одежду и вышли в подъезд.

– Все были в разбитых стеклах, увидели выбитые рамы оконные. Было ничего непонятно. Мы спешили вниз по лестнице, помогали спускаться соседским детям. Стучали во все двери, чтобы все вышли на улицу. У некоторых не было понимания, что произошло. Даже наш отец не сразу понял. В момент взрыва он был ванной. Когда вышел, удивился, мол, куда мы собираемся, – добавили жильцы.

Напомним, по последним данным в результате взрыва на Линейной,39 погибли 8 человек. Под завалами еще остались люди. Поисково-спасательная операция продолжается.

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