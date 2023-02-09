В Новосибирске погиб случайный прохожий — Александр Дурасов. Фото: соцсети
Из-за взрыва в доме на Линейной, 39 в Новосибирске погиб случайный прохожий — Александр Дурасов. Мужчина шел на работу мимо здания, когда там взорвался газ.
— Саша Дурасов погиб сегодня утром при взрыве газа, — написал на своей странице знакомый молодого человека.
Напомним, всего в результате ЧП погибли, по меньшей мере, 8 человек. Еще несколько пострадавших находятся в больнице. На месте ЧП продолжают работать спасатели — они разбирают завалы. Как сообщали в МЧС, там могут находиться еще около 8 человек.
Следователи задержали двух подозреваемых — лже-газовщиков, которые ходили по квартирам и предлагали людям починить плиту. Против них возбудили уголовное дело, вскоре им вынесут меру пресечения.
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