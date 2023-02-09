В зоне СВО погиб военнослужащий из Бердска Алексей Девин

Военнослужащий из Бердска Алексей Девин погиб в зоне спецоперации на Украине. Фото: администрация Бердска

Военнослужащий из Бердска Алексей Девин погиб в зоне спецоперации на Украине. Об этом сообщили на сайте администрации города.

Алексея не стало 13 января, он ушел из жизни в возрасте 36 лет. Сибиряк был командиром штурмовой группы.

− Об Алексее Девине отзываются как об общительном, дружелюбном и ответственном молодом человеке. Он очень любил Родину, принимал участия в мероприятиях патриотической направленности, уделял большое внимание воспитанию любви к Отчизне у своих детей, − отметили в публикации.

В августе прошлого года новосибирец поступил на военную службу по контракту. Погиб он при выполнении боевого задания.

Проводить Алексея в последний путь можно будет 10 февраля с 12:00 до 13:00. Церемония прощания пройдет в Кафедральном соборе Преображения Господня.

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