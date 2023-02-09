Путин взял на контроль ликвидацию взрыва на Линейной, 39 в Новосибирске

Владимир Путин взял на личный контроль ликвидацию ЧП.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Президент РФ Владимир Путин взял на личный контроль ликвидацию последствий взрыва на Линейной, 39 в Новосибирске.
О том, что президент Путин взял ситуацию на контроль, заявил министр МЧС РФ Александр Куренков. Он сегодня, 9 февраля, прибыл на место ЧП вместе с опергруппой центрального аппарата ведомства. Министр заслушал доклады о произошедшем и провел масштабное совещание. По его словам, под завалами предположительно находятся около 8 человек.
По последним данным, обнаружены тела 8 человек. Число пострадавших сократилось до 7 – двух человек отпустили из больницы.
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