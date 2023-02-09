В Новосибирске под завалами рухнувшего подъезда на Линейной, 39 нашли тело 8 погибшего

Нашли тело 8 погибшего. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске из-под завалов рухнувшего подъезда дома на Линейной, 39 нашли тело 8 погибшего. Об этом сообщили корреспонденты КП-Новосибирск с места событий.

— Достали тело еще одного погибшего. Пока не понятно, мужчина или женщина, — сообщают корреспонденты.

Обрушился подъезд в пятиэтажке после взрыва газа утром 9 февраля. В ЧП погибли 8 человек, по меньшей мере 9 человек — пострадали. Сейчас спасатели продолжают разбирать завалы — им пришлось обрушить верхние этажи, чтобы обеспечить свою безопасность.

По подозрению в случившемся задержали двух жителей Омской области. Они ходили по квартирам, предствляясь газовщиками, и предлагали починить людям плиту.

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