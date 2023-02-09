В Новосибирске спасатели продолжают разбирать завалы дома на Линейной, 39

Поисково-спасательная операция длится более 12 часов. Фото: Анна ПАШАГИНА

Новосибирские спасатели продолжают разбирать завалы дома на Линейной, 39. Поисково-спасательная операция длится более 12 часов.

Сотрудники МЧС работают на месте ЧП с 07:45 утра. Из-под завалов вытащили уже семь трупов. Под обломками дома предположительно находятся восемь человек.

Спасатели обещают разобрать завалы до конца сегодняшнего дня.

− В школе №85 для спасателей еду организуют. Чай, каша, − рассказала корреспондент КП-Новосибирск, работающая на месте происшествия.

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