В Новосибирске спасатели продолжают разбирать завалы дома на Линейной, 39

Поисково-спасательная операция длится более 12 часов.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Новосибирские спасатели продолжают разбирать завалы дома на Линейной, 39. Поисково-спасательная операция длится более 12 часов.
Сотрудники МЧС работают на месте ЧП с 07:45 утра. Из-под завалов вытащили уже семь трупов. Под обломками дома предположительно находятся восемь человек.
Спасатели обещают разобрать завалы до конца сегодняшнего дня.
− В школе №85 для спасателей еду организуют. Чай, каша, − рассказала корреспондент КП-Новосибирск, работающая на месте происшествия.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Всё развалено, под плитами люди»: в Новосибирске прогремел взрыв на Линейной
Очевидцы рассказали подробности взрыва в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске (подробнее)
Что известно о доме на Линейной, 39 в Новосибирске, где прогремел взрыв
Пятиэтажный дом в Новосибирске, где взорвался газ, должны были капитально отремонтировать в 2024 году (подробнее)
«Я включил фонарик и орал»: спасшийся рассказал о том, как выбирался из-под завалов рухнувшего дома в Новосибирске
Житель рухнувшей пятиэтажки на Линейной,39 в Новосибирске рассказал, как спасся после взрыва (подробнее)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер