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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 13:16

Под завалами дома на Линейной в Новосибирске могут находиться восемь человек

Завалы обещают разобрать сегодня
Анастасия ХРОМЫХ
Восемь человек предположительно находятся под завалами дома на Линейной, 39.

Восемь человек предположительно находятся под завалами дома на Линейной, 39.

Фото: Анна ПАШАГИНА

Восемь человек предположительно находятся под завалами дома на Линейной, 39. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

Завалы спасатели обещают разобрать до конца сегодняшнего дня.

− Ребята работают хорошо. Я впечатлен темпами работы. Техники и количества людей абсолютно достаточно. Все происходит «волнами»: пока одни группы разбирают завалы, другие отдыхают. Потом меняются, − рассказал Александр Куренков.

Напомним, утром 9 февраля в пятиэтажке на Линейной, 39 прогремел взрыв. Произошло обрушение двух подъездов многоквартирного дома. На данный известно о семи погибших.

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