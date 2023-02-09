Под завалами дома на Линейной в Новосибирске могут находиться восемь человек

Восемь человек предположительно находятся под завалами дома на Линейной, 39. Фото: Анна ПАШАГИНА

Восемь человек предположительно находятся под завалами дома на Линейной, 39. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков.

Завалы спасатели обещают разобрать до конца сегодняшнего дня.

− Ребята работают хорошо. Я впечатлен темпами работы. Техники и количества людей абсолютно достаточно. Все происходит «волнами»: пока одни группы разбирают завалы, другие отдыхают. Потом меняются, − рассказал Александр Куренков.

Напомним, утром 9 февраля в пятиэтажке на Линейной, 39 прогремел взрыв. Произошло обрушение двух подъездов многоквартирного дома. На данный известно о семи погибших.

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