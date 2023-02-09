Глава МЧС РФ Куренков прибыл на место взрыва на Линейной, 39 в Новосибирске

Министр МЧС РФ Куренков прибыл на место ЧП. Фото: Анна ПАШАГИНА

Глава МЧС РФ Александр Куренков прибыл на место взрыва в пятиэтажке на Линейной, 39 в Новосибирске. Вместе с ним приехала оперативная группа центрального аппарата МЧС.

По сообщению корреспондентов КП-Новосибирск, работающих на месте ЧП, министр сейчас слушает доклад о произошедшем. Он обошел территорию, готовится к совещанию. Произойдет оно в пункте временного размещения, в школе №85.

Напомним, что взрыв прогремел рано утром 9 февраля и полностью уничтожил второй и третий подъезды пятиэтажки. Спасатели сейчас разгребают завалы. Из-под обломков достали тела 7 человек, среди которых 2-летний ребенок.

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