В Новосибирске в центры, где разместили жильцов дома после обрушения подъезда, отвезли гумпомощь

Людям отвезли гуманитарную помощь. Фото: Никита МАНЬКО

В гостиницу «Северная» и центр «Лунный камень», где разместили жильцов дома с взорвавшимся подъездом в Новосибирске, отвезли гуманитарную помощь. Напомним, ЧП случилось утром 9 февраля на улице Линейная,39. Там из-за взрыва газа обрушился один из подъездов пятиэтажки.

- Собранные коробки и сумки отвезли на машине в центры, где разместили людей, - передают с места ЧП корреспонденты КП-Новосибирск.

Сейчас число жертв в трагедии достигло 7 человек. Спасатели продолжают работать на месте и разбирать завалы. Туда также прибыл министр МЧС России.

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