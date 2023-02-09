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НовостиПроисшествия9 февраля 2023 12:27

В Новосибирске в центры, где разместили жильцов дома после обрушения подъезда, отвезли гумпомощь

В ЧП погибли 7 человек
Галина СИМОНОВА
Людям отвезли гуманитарную помощь.

Людям отвезли гуманитарную помощь.

Фото: Никита МАНЬКО

В гостиницу «Северная» и центр «Лунный камень», где разместили жильцов дома с взорвавшимся подъездом в Новосибирске, отвезли гуманитарную помощь. Напомним, ЧП случилось утром 9 февраля на улице Линейная,39. Там из-за взрыва газа обрушился один из подъездов пятиэтажки.

- Собранные коробки и сумки отвезли на машине в центры, где разместили людей, - передают с места ЧП корреспонденты КП-Новосибирск.

Сейчас число жертв в трагедии достигло 7 человек. Спасатели продолжают работать на месте и разбирать завалы. Туда также прибыл министр МЧС России.

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