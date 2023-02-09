В Новосибирске в центры, где разместили жильцов дома после обрушения подъезда, отвезли гумпомощь

Людям отвезли гуманитарную помощь.
Фото: Никита МАНЬКО
В гостиницу «Северная» и центр «Лунный камень», где разместили жильцов дома с взорвавшимся подъездом в Новосибирске, отвезли гуманитарную помощь. Напомним, ЧП случилось утром 9 февраля на улице Линейная,39. Там из-за взрыва газа обрушился один из подъездов пятиэтажки.
- Собранные коробки и сумки отвезли на машине в центры, где разместили людей, - передают с места ЧП корреспонденты КП-Новосибирск.
Сейчас число жертв в трагедии достигло 7 человек. Спасатели продолжают работать на месте и разбирать завалы. Туда также прибыл министр МЧС России.
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