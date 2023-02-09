Двух пострадавших при взрыве на Линейной, 39 в Новосибирске отпустили из больницы

Двух пострадавших при взрыве уже отпустили из больницы.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Двух пострадавших при взрыве газа отпустили из больницы. ЧП произошло сегодня утром, 9 февраля, в доме по улице Линейной, 39 в Новосибирске.
— Двоих пострадавших выписали из больницы. В стационарах остаются семь человек. Двое — в тяжелом состоянии, — рассказали в региональном Минздраве.
Напомним, по последним данным, число погибших выросло до 7 человек.
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