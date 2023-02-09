Перед взрывом на Линейной, 39 в Новосибирске жильцы дома чувствовали запах газа

Жильцы чувствовали сильный запах газа рано утром перед взрывом. Фото: Анна ПАШАГИНА

В Новосибирске в 7:43 9 февраля на улице Линейной, 39 прогремел взрыв. По словам жильцов дома, сильный запах газа они почувствовали незадолго до взрыва.

— На третьем этаже женщина почувствовала запах газа, вышла в подъезд, понюхала и сказала, что пахнет. Она вернулась в квартиру и включила свет. Потом прогремел взрыв, — рассказал КП-Новосибирск член одной из бригад скорой помощи, которые работают на месте ЧП.

Напомним, есть версия, что виновными во взрыве могут быть аферисты, которые за день до трагедии ходили по дому, ища утечку. Они представились сотрудниками газовой службы и меняли трубы за 16 тысяч рублей. После их работы в доме действительно запахло газом, и пришлось вызывать настоящих газовщиков. Тогда-то местные и узнали, что к ним приходили мошенники.

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