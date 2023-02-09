Родные ищут 86-летнюю Веру Соболеву, жившую в рухнувшем подъезде дома на Линейной, 39

Родные ищут 86-летнюю Веру Максимовну Соболеву.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Родные ищут 86-летнюю Веру Максимовну Соболеву. Женщина жила в квартире № 30 на 5 этаже в рухнувшем подъезде дома на улице Линейная, 39 в Новосибирске. ЧП случилось рано утром в четверг, 9 февраля.
— У меня жила здесь мама, на пятом этаже. Никакой связи с ней нет, дочь живет в Швеции. Мы пытаемся выяснить хоть что-то, — сказали корреспонденту родные пенсионерки, находящиеся на месте ЧП.
Сейчас спасатели продолжают работать на месте: разбирают завалы дома. Сейчас завалы разобраны до 2 этаже, уже приступают к разборам завалов 1 этажа.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер