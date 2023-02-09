Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал основную причину взрыва в доме на Линейной

Названа основная причина взрыва газа в доме на Линейной. Фото: Никита МАНЬКО

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал, из-за чего мог произойти взрыв газа на улице Линейной, 39. Его слова прозвучали в эфире телеканала «Россия-24».

− Основная версия – это нарушение правил обслуживания, эксплуатации газового оборудования, − заявил глава региона.

Он отметил, что виновных в трагедии ищут следственные органы.

Напомним, ЧП унесло жизни пяти местных жителей. Как минимум девять человек пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы, ведь под ними могут оставаться выжившие.

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