Из списка пропавших при обрушении подъезда на Линейной, 39 в Новосибирске убрали одного мужчину

Из списка пропавших убрали одного мужчину.
Фото: Никита МАНЬКО
Из списка без вести пропавших при обрушении подъезда дома на улице Линейной, 39 в Новосибирске убрали одно имя. Мужчина сам пришел в оперштаб.
— Мужчина сам пришел в оперштаб, оттуда его отвезли в санаторий, где сейчас находится часть пострадавших. Потом сюда же пришли его родственники, спросили о нем, выяснилось, где он. Пропавшим более не числится, — сообщает с места событий корреспондент КП-Новосибирск.
Сейчас спасатели на месте продолжают разбирать завалы. Им пришлось обрушить еще часть дома, чтобы сделать работы более безопасными.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер