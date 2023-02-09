Из списка пропавших при обрушении подъезда на Линейной, 39 в Новосибирске убрали одного мужчину

Из списка пропавших убрали одного мужчину. Фото: Никита МАНЬКО

Из списка без вести пропавших при обрушении подъезда дома на улице Линейной, 39 в Новосибирске убрали одно имя. Мужчина сам пришел в оперштаб.

— Мужчина сам пришел в оперштаб, оттуда его отвезли в санаторий, где сейчас находится часть пострадавших. Потом сюда же пришли его родственники, спросили о нем, выяснилось, где он. Пропавшим более не числится, — сообщает с места событий корреспондент КП-Новосибирск.

Сейчас спасатели на месте продолжают разбирать завалы. Им пришлось обрушить еще часть дома, чтобы сделать работы более безопасными.

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