Губернатор Андрей Травников выступил перед Президентом РФ с предложениями по развитию наукоградов. Фото: правительство НСО.

В День российской науки, 8 февраля, Владимир Путин провел заседание Совета по науке и образованию в режиме видеоконференции. Мероприятие посвятили реализации стратегических инициатив в научно-технической сфере. В конференции участвовал и губернатор НСО Андрей Травников, председатель комиссии Госсовета по направлению «Наука».

Президент Владимир Путин предложил актуализировать Стратегию научно-технологического развития страны, которая была принята в 2016 году. А губернатор Андрей Травников попросил главу главу государства учесть при актуализации стратегии роль и статус наукоемких территорий – наукоградов, академгородков, других научных муниципалитетов, придать им общегосударственную значимость.

– Если в первые годы реализации текущей Стратегии системных программ развития территорий были единицы – Новосибирск, Томск, Сколково – то на сегодняшний день таких программ уже более двух десятков. Чаще всего инициативы идет снизу – это муниципалитеты, регионы, или, на примере нового, Большого Сарова, Росатома. Очень важно, чтобы и с государственного уровня к подобным программам, территориям было сохранено, и даже усилено внимание. Это общегосударственная ценность, и в актуализированной версии Стратегии этому нужно сохранить достойное внимание, – сказал Андрей Травников.

Губернатор НСО поддержал Григорий Трубников, ученый из Дубны. Он подчеркнул, что для эффективной работы любого ученого нужны амбициозные задачи, хорошая исследовательская инфраструктура и комфортные условия для проживания, комфортная городская среда.

– Поддержка развития наукоградов – один из приоритетов в деятельности Правительства Новосибирской области. На территории региона находится наукоград Кольцово, который недавно отметил 20-летие, – напомнили в правительстве Новосибирской области.