После взрыва газа в доме на Линейной,39 в Новосибирск вылетел глава МЧС Куренков

В Новосибирск после взрыва в пятиэтажке вылетел глава МЧС России Александр Куренков. Фото: Вячеслав АШУРКОВ

В Новосибирск вылетел глава МЧС России Александр Куренков. Его поездка связана с ЧП в пятиэтажке на улице Линейной,39 – там 9 февраля произошел взрыв газа.

О том, что Куренков прибудет в столицу Сибири, сообщили в Телеграм-канале МЧС России.

− Глава МЧС России Александр Куренков вылетел в Новосибирск вместе с оперативной группой центрального аппарата МЧС России, − рассказали в публикации.

Напомним, утром 9 февраля в пятиэтажке на Линейной, 39 прогремел взрыв. Произошло обрушение целого подъезда многоквартирного дома. На данный момент известно о пяти погибших и как минимум девяти пострадавших. Под завалами еще находятся люди. На месте ЧП продолжают работать спасатели.

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